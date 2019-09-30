В Николаеве провели рейд по борьбе с незаконной торговлей на Намыве: составлено пять админпротоколов

В Николаеве в микрорайоне Намыв два дня подряд проводились рейды по борьбе с незаконной торговлей по улице Озерной. На торговцев составлено 5 админпротоколов.

Об этом сообщает департамент противодействия коррупции Николаевского горсовета на своей странице в Facebook.

Предпосылкой к рейду послужили неоднократные жалобы жителей Намыва на незаконную торговлю по улице Озерной возле супермаркета АТБ. В свою очередь, специалисты отдела контроля и надзора за благоустройством Департамента оперативно отреагировали на жалобы и выехали на указанное место.

«В первый день было проведено 12 профилактических бесед. Составлено 5 административных протоколов по ст. 152 КУоАП (п. 12.2.21 Правил благоустройства - торговля без разрешительных документов), которые будут направлены на рассмотрение административных комиссий по месту жительства нарушителей. На следующий день, для контроля выполнения требований о недопустимости устройства стихийного рынка, были приглашены представители администрации Заводского района, а также Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. Борьба с незаконной торговлей на улицах Николаева продолжается!» - говорится в сообщении.

Напомним, как возле рынка «Южный» в Николаеве снесли три незаконных МАФа и провели рейд по стихийной торговле.