Мэр Николаева заявил, что в ближайшее время на полигоне ТБО установят сортировочную линию, но сначала нужно провести инвестконкурс

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в скором времени начнется строительство сортировочной линии, а пока директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало должен провести инвестиционный конкурс и определить победителя.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, после заседания сессии Николаевского горсовета.

Как известно, 13 августа в Николаевской мэрии подписали меморандум о строительстве сортировочной линии и комплекса по сбору биогаза на полигоне ТБО.

— Строительство сортировочной линии не началось. Как только мы подписали меморандум, на нас сразу обратились разные люди с запросами: «Как вы могли заключить меморандум без проведения конкурса?» и так далее. Задача нового руководителя предприятия провести инвестиционный конкурс, выбрать победителя и на основании этого заниматься строительством. Если это будут те люди, с которыми мы заключили меморандум – хорошо, если другие – тоже хорошо. Во всяком случае, условия не будут какие-то дискриминационные как будто мы предпочли кого-го кому-то, - сообщил мэр.

Стоит отметить, что экс-директор КП Андрей Цизин ранее заявлял, что согласно лицензии до конца 2019 года на КП должна быть сортировочная линия, однако денег на нее нет. В связи с этим, на уточняющий вопрос, какие будут последствия, если до конца текущего года со строительством сортировочной линии не успеют, Александр Сенкевич заявил, что на лицензии это никак не скажется.

— Не думаю, что предприятие потеряет лицензию, в крайнем случае, мы выделим деньги из городского бюджета. Я думаю, что линия будет установлена, так или иначе, в ближайшее время, - прокомментировал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что в Николаевском городском совете за последние 10 лет рассмотрели более 30 коммерческих предложений по строительству в городе мусороперерабатывающего завода, но ни один не выбрали.

Также стало известно, что завод не могут построить, так как мэрия не выделила под него землю.

Стоит отметить, что в НАБУ по заявлению нардепа открыли производство на мэра Николаева за меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода. Речь идет о подписании меморандума с «Вейст ту Энерджи Корп.».

В марте 2019 года, Александр Сенкевич отметил, что на территории города нет мусороперерабатывающего завода не только из-за отсутствия места, но и инвесторов-мошенников, которые не готовы вкладываться.

В частности, мэр Александр Сенкевич заявлял, что любые инвестиции в строительство сортировочной линии будут глупыми, так как это обяжет власть на какое-то время отказаться от строительства мусороперерабатывающего завода.