В Николаеве с 1 октября будут действовать новые тарифы на воду и канализацию

Cо вторника, 1 октября, в «Николаевводоканале» вступает в действие новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 17 сентября 2019 года №1968 «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 16 июня 2016 №1141» установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для ГКП «Николаевводоканал».

«Централизованное водоснабжение: 11,724

Централизованное водоотведение: 9,336

Всего: 21,060», - говорится в сообщении.

Постановление опубликовано в газете «Урядовый курьер» от 21.09.2019 №181.