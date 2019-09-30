В Николаеве с 1 октября будут действовать новые тарифы на воду и канализацию

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Cо вторника, 1 октября, в «Николаевводоканале» вступает в действие новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод. 

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 17 сентября 2019 года №1968 «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 16 июня 2016 №1141» установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для ГКП «Николаевводоканал».

«Централизованное водоснабжение: 11,724
Централизованное водоотведение: 9,336
Всего: 21,060», - говорится в сообщении.

Постановление опубликовано в газете «Урядовый курьер» от 21.09.2019 №181.

Julia Davudenko

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русскийобщество