В управлении статистики рассказали и динамике роста промышленности в Николаевской области

В январе-августе текущего года объем промышленного производства в Николаевской области вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в целом по Украине – на 0,1%).

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

«Из основных видов продукции увеличилось производство конвейеров, электроэнергии, цемента, профилированных стальных листов, вентиляторов – на 10-20,2%, строительных песков, соковыжималок для фруктов и овощей, гранита – на 25,3-33,6%. Вместе с тем, уменьшился выпуск теплообменников – на 66,1%, асфальтовых смесей для дорожного покрытия – на 57,8%, однофазных электродвигателей переменного тока, неавтоматических стиральных машин, сборных строительных конструкций из чугуна или стали – на 33,5-24, 4%, промышленных установок для кондиционирования воздуха, готовых для использования бетонных растворов, фильтров для двигателей внутреннего сгорания, матрасов, нетканых материалов – на 13,8-10,1%», - сообщили в управлении статистики.

Среди пищевых продуктов увеличился выпуск макаронных изделий, подсолнечного нерафинированного масла, пива – на 15,9-19,2%. Однако, меньше произведено томатной пасты – на 37,7%, сливочного масла, молока, муки, минеральных вод – на 21,9-10,7%.

Напомним, ранее сообщалось, что промышленность Николаевской области за 2018 год выросла на 2,6%.