Завтра на весь день в значительной части Ингульского района Николаева выключат воду

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В Николаеве 1 октября в связи с проведением аварийно-ремонтных работ с 10:00 до 20:00 выключат воду в части Ингульского района.

Об этом сообщили в «Николаевводоканале».

Водоснабжение приостановят по следующим улицам:

- от улицы Космонавтов до улицы Южная;

- от проспекта Мира до проспекта Богоявленского по улице Космонавтов;

- нечетная сторона проспекта Мира от площади Победы до железнодорожного вокзала;

- микрорайон им. Максима Горького;

- школа №20;

- дошкольные учебные заведения №10, №37, №54.

Напомним, что ранее в Николаеве на проспекте Мира произошла авария на водопроводе.

Вадим Богданов

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русскийобщество