Завтра на весь день в значительной части Ингульского района Николаева выключат воду

В Николаеве 1 октября в связи с проведением аварийно-ремонтных работ с 10:00 до 20:00 выключат воду в части Ингульского района.
Об этом сообщили в «Николаевводоканале».
Водоснабжение приостановят по следующим улицам:
- от улицы Космонавтов до улицы Южная;
- от проспекта Мира до проспекта Богоявленского по улице Космонавтов;
- нечетная сторона проспекта Мира от площади Победы до железнодорожного вокзала;
- микрорайон им. Максима Горького;
- школа №20;
- дошкольные учебные заведения №10, №37, №54.
Напомним, что ранее в Николаеве на проспекте Мира произошла авария на водопроводе.