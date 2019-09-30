Завтра на весь день в значительной части Ингульского района Николаева выключат воду

В Николаеве 1 октября в связи с проведением аварийно-ремонтных работ с 10:00 до 20:00 выключат воду в части Ингульского района.

Об этом сообщили в «Николаевводоканале».

Водоснабжение приостановят по следующим улицам:

- от улицы Космонавтов до улицы Южная; - от проспекта Мира до проспекта Богоявленского по улице Космонавтов; - нечетная сторона проспекта Мира от площади Победы до железнодорожного вокзала; - микрорайон им. Максима Горького; - школа №20; - дошкольные учебные заведения №10, №37, №54.

Напомним, что ранее в Николаеве на проспекте Мира произошла авария на водопроводе.