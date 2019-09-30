Исследователи нашли уязвимость сим-карт, которая позволяет посторонним получить доступ к телефонам

В SIM-картах найдена уязвимость WIBattack, позволяющая управлять основными функциями смартфона.

Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на «Engadget».

Уязвимость может проявиться из-за SMS-сообщения. Уведомления поступают на SIM-карты, если те не имеют специально настроенных функций безопасности. С помощью уязвимости злоумышленники могут отправлять разные команды, получать доступ к звонкам и местоположению пользователей, а также перенаправлять их на фишинговые сайты с неверной информацией о стоимости услуг связи.

Сейчас не ясно, сколько людей затронуто уязвимостью. Исследователи из организации Ginno Security Lab, обнаружившие уязвимость, считают, что количество подобных телефонов с SIM-картами насчитывает «сотни миллионов». Ginno Security Lab уже проинформировала Ассоциацию GSM об опасности. Это торговая организация, которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру.

Напомним, что ранее Facebook закрыл украинскую «фабрику троллей».