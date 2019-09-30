«Если не мы, то кто им поможет?»: в Николаеве поздравили пожилых людей в канун их праздника

В понедельник, 30 сентября, накануне Дня человека пожилого возраста, прошла встреча представителей объединения с подопечными «Николаевской городской организации инвалидов войны, вооруженных сил и участников боевых действий».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ее рамках глава городской общественной организации «Миколаїв – єдина родина», сын экс-мэра Николаева Владислав Чайка сказал присутствующим теплые слова и вместе с помощниками вручил гостям символическую помощь в виде пакетов с самыми необходимыми продуктами. Он уточнил, что считает понятие «пожилой возраст» обидным, ведь такой возраст стоит называть «достойным».

— В этот день мы вспоминаем, что вы – это наша история. История, которую вы делали для нас, которую мы подхватываем и продолжаем. Мы будем стараться, чтоб вам было комфортно, – сказал он.

Как известно, раздача «сухих пайков» – только часть мероприятий, которые проводятся в рамках сотрудничества упомянутых общественных организаций.

— Лично у меня и моей общественной организации очень давние связи с Любовью Николаевной Бушиной (главой «Николаевской городской организацией инвалидов войны, вооруженных сил и участников боевых действий» – ред.). Мы давно сотрудничаем и помогаем. Не только в праздничные дни. Наша работа идет планомерно в течение десятка лет. Мы всегда подставляем плечо, потому что пенсионеры и инвалиды – это самый социально незащищенный слой населения. Если не мы, то кто им поможет? – рассказал Чайка в комментарии «Преступности.НЕТ».

Любовь Бушина обратила внимание, что подарки получат все подопечные организации, которые не смогли прийти на встречу.