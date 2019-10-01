Голландская полиция посадила в камеру попугая, которого посчитали соучастником кражи

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Полиция нидерландского города Утрехт заключила под стражу попугая-неразлучника, участвовавшего в магазинной краже.

Об этом сообщает «Медуза».

Птицу поймали вместе с хозяином. Уже в отделении полицейские выяснили, что у них нет для нее подходящей клетки. Поэтому неразлучника пришлось посадить в одну камеру с владельцем. С птицей обращались по всем правилам: предоставили воду и еду (целый бутерброд!). Снимок неразлучника выложили в инстаграм полиции Утрехта.

В свою очередь нидерландские журналисты, освещавшие историю, позаботились о тайне личности птицы – и добавили на фотографию закрывающую глаза черную полоску.

Напомним, что ранее в Бразилии у наркоторговца конфисковали попугая, который сообщал ему о приближении полицейских.

Вадим Богданов

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русскийобщество