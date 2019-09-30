В Шотландии провели «антирасистскую» конференцию, на которой запретили давать слово белым

В Шотландии университет Эдинбурга провел конференцию, на которой обсуждались проблемы расизма. Организаторов конференции раскритиковали за то, что они запретили выступать на ней светлокожим людям.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на «The Telegraph».

- Мы не будем давать микрофон белым людям не потому, что мы не думаем, что белые люди не могут ничего предложить к дискуссии, а потому, что мы хотим усилить голоса цветных людей. Если у вас белая кожа, пожалуйста, поделитесь своим мнением или вопросом с членами комитета или докладчиками после мероприятия, - отметили организаторы.

Конференцию организовала Resisting Whiteness group («Группа сопротивления белизне»), которая выступает против расизма и описывает себя как организацию QTPOC (цветные квир- и транс-люди). Для участников мероприятия создали две «зоны безопасности», в одну из которых не пускали белокожих. Зону выделили только для «цветных людей, которые чувствовали себя «неудобными».

Однако антирасистская активистка Джейн Маккол заявила, что конференция сама по себе была «откровенно расистской».

- Это возвращает битву за достижения равенства и справедливости на десятилетия назад, а все из-за крохотной группы экстремистов, чьи действия и искаженное чувство логики привели к тому, что они унижают белых людей просто из-за их цвета кожи. Представьте себе, если бы это событие назвали «Сопротивление черноте», а небелым людям сказали, что они не могут задавать вопросов, а также не иметь доступа в комнату, поскольку они «неправильного цвета».

Напомним, ранее сообщалось, что посол Новой Зеландии просит Украину запретить распространение манифеста, в котором террорист призвал убивать мигрантов.