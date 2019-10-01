Губернатор Николаевщины Стадник внепланово посетил медицинские учреждения области

Председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник внепланово посетил отделение гематологии Николаевской областной клинической больницы и Николаевскую ЦРБ.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Главный принцип моей работы на посту главы Николаевской облгосадминистрации - открытость. Это означает, прежде всего, личное общение с жителями области», - написал он.

В отделение гематологии Николаевской областной клинической больницы он прибыл по приглашению местной жительницы Елены Запорожченко.

В частности, Александр Стадник сообщил, что приступая к исполнению своих обязанностей, он изучал проблемные вопросы региона и знал ситуацию вокруг гематологического отделения, а увидев все собственными глазами согласился с общественностью, что отделение действительно находиться в запущенном состоянии.

Также он отметил, что вместе с начальником управления здравоохранения Николаевской ОГА Павлом Георгиевым, главврачом больницы Петром Рымарем, заместителем Валентином Гайдаржи и Еленой Запорожченко на месте разработали план первоочередных действий.

Уже к концу этого года за счет областных средств приобретем три инфузионные насосы для введения лекарственных средств, это позволит предоставить качественную медицинскую помощь большему количеству больных.

«Что касается ремонта: есть разработанный проект стоимостью 5,4 миллиона гривен, который, к сожалению, был отклонен комиссией ГФРР. Несмотря на это, приняли решение начать ремонтные работы собственными силами. Теперь имеем средства, выделенные из областного бюджета в сумме более 500 тысяч гривен. Поручил начинать процедуру поиска исполнителя работ», - говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор Николаевщины посетил Николаевскую ЦРБ. С главой района Аллой Воробьевой осмотрели помещение больницы, обсудили проблемные вопросы и пути их решения.