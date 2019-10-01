Губернатор Николаевщины Стадник внепланово посетил медицинские учреждения области

Председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник внепланово посетил отделение гематологии Николаевской областной клинической больницы и Николаевскую ЦРБ.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Главный принцип моей работы на посту главы Николаевской облгосадминистрации - открытость. Это означает, прежде всего, личное общение с жителями области», - написал он.
В отделение гематологии Николаевской областной клинической больницы он прибыл по приглашению местной жительницы Елены Запорожченко.
В частности, Александр Стадник сообщил, что приступая к исполнению своих обязанностей, он изучал проблемные вопросы региона и знал ситуацию вокруг гематологического отделения, а увидев все собственными глазами согласился с общественностью, что отделение действительно находиться в запущенном состоянии.
Также он отметил, что вместе с начальником управления здравоохранения Николаевской ОГА Павлом Георгиевым, главврачом больницы Петром Рымарем, заместителем Валентином Гайдаржи и Еленой Запорожченко на месте разработали план первоочередных действий.
Уже к концу этого года за счет областных средств приобретем три инфузионные насосы для введения лекарственных средств, это позволит предоставить качественную медицинскую помощь большему количеству больных.
«Что касается ремонта: есть разработанный проект стоимостью 5,4 миллиона гривен, который, к сожалению, был отклонен комиссией ГФРР. Несмотря на это, приняли решение начать ремонтные работы собственными силами. Теперь имеем средства, выделенные из областного бюджета в сумме более 500 тысяч гривен. Поручил начинать процедуру поиска исполнителя работ», - говорится в сообщении.
Кроме того, губернатор Николаевщины посетил Николаевскую ЦРБ. С главой района Аллой Воробьевой осмотрели помещение больницы, обсудили проблемные вопросы и пути их решения.
«Отдельно хочу отметить, что на территории заведения базируются три бригады скорой медицинской помощи. Помещение, которым они пользуются является недостаточным для полноценной работы, поэтому по предложению председателя Николаевской РГА, рассматриваем вопрос предоставления в пользование скорой помощи большого помещения», - сообщил Стадник.