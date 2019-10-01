17-летней жительнице Николаевщины, оставшейся без родителей и с маленьким ребенком, нужны деньги на комнату в общежитии

17-летней Лене Амбросиенко из Веселиновского района Николаевской области, оставшейся без родителей, требуется финансовая помощь для покупки комнаты в общежитии – девочка стоит на учете по получению жилья, однако ждать жиплощадь она может ждать на протяжении нескольких лет.

Об этом сообщает волонтер Елена Бондаренко.

Лена родилась в селе Колосовка в семье, где родители злоупотребляли алкоголем. Когда девочке было 5 лет, мать и отца лишили родительских, а ее отправили в интернат в Николаеве.

«Друзья, обращаюсь с просьбой о помощи для 17-ти летней мамы одиночки Лена Абмросиенко, сироты, которая выросла в интернате. 23 сентября мы забрали ее с дочкой Верочкой из областного центра социально-психологической помощи, в котором она пребывала три месяца после родов. Своего жилья у неё нет, в Веселиново она стоит как сирота в очереди на получение жилплощади седьмой в списке. Как нам сказали веселиновские соцслужбы, эта очередь может не двигаться годами, а жить с ребёнком ей негде сегодня и сейчас. Чтобы Лену с ребёнком не разлучили, нами было принято решение начать сбор на комнату в общежитии для них, чтобы эта маленькая семья имела свой угол, не скиталась и не боялась, что с ними будет завтра», – сообщила Елена.

Также Елена уточнила, что цена комнаты составляет приблизительно 5-7 тысяч долларов. На сегодняшний день удалось собрать 13 тысяч 371 гривну и 300 евро, но этой суммы не хватает.

Волонтер рассказала, что пока денежные средства будут собираться, девочка с ребенком будут жить у Елены, чтобы не тратить деньги на аренду. Также за это время Елена будет социализировать молодую маму, поскольку она еще не жила самостоятельно.

«Я открыла в ПриватБанке карточку со статусом благотворительная, объяснив сотрудникам, какой сбор будет осуществляться», - уточнила волонтер.

Реквизиты для оказания материальной помощи:

5168757401792553 Бондаренко Елена Николаевна с пометкой «для Леночки и Верочки на жилье».