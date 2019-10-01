Звезда «Миссии Невыполнима» обсудил с Президентом Зеленским съемки в Украине и оценил киевское метро

Звезда Голливуда Том Круз посетил Украину по приглашению Президента Владимира Зеленского. Встреча Гаранта и именитого продюсера, актера и режиссера прошла в Офисе Президента в понедельник, 30 сентября.

Об этом сообщает «NikLife».

Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинским локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов, что стало для него еще одним поводом, чтобы посетить страну. Со своей стороны, Зеленский поделился своим опытом работы в кино и отметил, что недавно парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые проводят съемки фильмов в Украине. По словам Гаранта, этот закон должен сделать страну инвестиционно более привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.

Кроме встречи с Владимиром Зеленским, Том Круз успел и спустится в столичное метро, где он не скрывался от фотокамер. О том, что звезда «Миссии Невыполнима» появился на станции «Золотые Ворота» написала пресс-служба киевского метрополитена в Facebook.

«Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер. Мы уважаем приватность законопослушных пассажиров, оплативших проезд, поэтому извините, но без фото»

Как пишет ТСН, в сопровождении охраны известный актер спустился на станцию и, рассмотрев ее, сразу же поднялся наверх. Вместе с голливудской звездой заметили мужчину, похожего на советника президента Украины Андрея Ермака. Подойти к ним охрана не позволяла. Но пассажиры говорят, услышали, как американские гости обсуждают локации для съемок.

Напомним, что НАБУ закрыло дело о якобы растрате госсредств против кинокомпании Зеленского «Киноквартал».