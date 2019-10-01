Сотрудники ГФС Николаевщины приняли участие в Спартакиаде государственных служащих Украины

С 23 по 28 сентября в городе Ужгород прошла Всеукраинская спартакиада среди сборных команд государственных служащих Украина. Уже третий год подряд лучшие спортсмены Главного управления ГФС в Николаевской области участвуют в спортивных соревнованиях.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Николаевской области.

Чемпионом Украины по шахматам среди госслужащих стал Дмитрий Горощенко - начальник Очаковского управления ГУ ГФС в Николаевской области, что стало весомым вкладом в результаты командного первенства.

Следует отметить, что Дмитрий Горощенко, кроме основной работы, активно занимается общественной деятельностью. Он - вицепрезидент Федерации шахмат Николаевской области, член исполкома Федерации шахмат Украины, мастер спорта Украины.

Учитывая огромный интерес детей к шахматам, необходимости развития спортивной базы, по инициативе федерации было подготовлено обращение к Николаевскому областному совету относительно ремонта уникального помещения, где расположена Николаевская областная детско-юношеская спортивная школа «Областной шахматно-шашечный клуб» имени Н.В. Шелеста, которая воспитала в своих стенах много чемпионов разного ранга.

«Очень отрадно, что вновь назначенный Глава Николаевской ОГА Александр Стадник с первых дней своей работы сразу обратил внимание на проблемы, связанные с ремонтом в шахматной школе, и поручил провести проверки относительно необоснованного затягивания и подорожания ремонта такого нужного детям спортивного центра. Будем надеяться, что и в дальнейшем принципиально будет уделяться внимание спортивным объектам, где воспитываются наши чемпионы», - говорится в сообщении.

Проведение спортивных мероприятий и их массовость говорит сама за себя, так как основными задачами этой работы является популяризация здорового образа жизни, укрепления здоровья нации, улучшения морального климата в коллективах и корпоративной культуры.

Владимир Копица, пользуясь случаем, поздравил Дмитрия Горощенка с золотой победой и пожелал дальнейших спортивных успехов и побед!