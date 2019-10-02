В Средиземном море нашли затонувший древнеримский корабль и сотню сохранившихся амфор

В Средиземном море у берегов Майорки обнаружили затонувшее древнеримское судно III века н.э.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на Институт морских археологических исследований Балеарских островов.

Отмечается, что скорее всего, на корабле перевозили вино и масло с юга Пиренейского полуострова.

В июле местные жители увидели на дне Средиземного моря осколки керамики и сообщили о них морским археологам. Ученые обнаружили остатки грузового судна длиной около 10 метров и шириной 5 метров, а также примерно сотню амфор. Исследователи полагают, что судно затонуло не в результате шторма, потому что амфоры прекрасно сохранились.

Напомним, что ранее на дне Балтики нашли хорошо сохранившийся 500-летний корабль.