В Николаеве на окончание реконструкции кровли в школе №40, которая длится с 2016 года, необходимо еще 3,4 миллиона гривен

На окончание реконструкции кровли над спортивным и актовым залами в николаевской школе №40, которая расположена по улице Металлургов, 97/1, необходимо еще 3 миллиона 422 тысячи 472 гривны. На сегодняшний день выполнено работ на сумму 3 миллиона 941 тысяча 780 гривен.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента Николаевского городского головы.

Как известно, в Николаеве учителя и ученики школы №40 записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, попросив его решить проблему с затянувшимся ремонтом спортивного и актового залов.

Так, в начале сентября текущего года по данному вопросу в исполнительный комитет горсовета обратились родители учеников общеобразовательной школы I-III ступеней № 40. В частности, управление образования города еще в начале работ передало функции заказчика по этому объекту КП «Капитальное строительство города Николаева». По заказу коммунального предприятия в 2015 году была изготовлена ​​проектно-сметная документация на реконструкцию кровли указанной школы. Проектом предусматривалась замена кровли на трех блоках на шатровую.

Подрядчиком по данному объекту определили ООО «Ди КОР БУД». Замена кровли на двух блоках школы была выполнена в 2015 году. А в 2016 году планировалось заменить кровлю на третьем блоке, однако перед выполнением реконструкции в несущих ребрах плит перекрытия над спортивной и актовым залами было обнаружено разрушение защитного слоя и наличие трещин. Строительные работы были прекращены в целях безопасности.

Чтобы понять пригодны ли эти плиты для дальнейшей эксплуатации, был заключен договор с фирмой ООО «Н.Проект-Тайм». По результатам обследования было принято решение демонтировать сборные железобетонные плиты покрытия и устроить покрытие из сэндвич-панелей с утеплением. Проектно-сметная документация была откорректирована, она прошла экспертизу и получила положительное экспертное заключение. После выявления необходимости дополнительных работ и корректировки стоимость проекта увеличилась. Поэтому КП «Капитальное строительство города Николаева» во второй раз объявило процедуру открытых торгов, победителем которых вновь было определено ООО «Ди КОР БУД».

Во избежание повреждения здания во время осадков в первую очередь были выполнены работы по монтажу металлических ферм и укладки профнастила.

«В 2017 году условия договора снова были не выполнены подрядчиком в полном объеме: оказалось, что демонтировать плиты покрытия размером 3,00х12,00м технологически не представляется возможным. Проектно-сметная документация была повторно откорректированы в части усиления железобетонных плит путем подведения разгружающих элементов. Это снова привело к увеличению финансирования. Соответственно, согласно Закону Украины необходимо было проводить новые процедуры закупки. В связи с отсутствием финансирования в 2018-2019 годах процедура закупки и строительные работы не проводились», - говорится в сообщении.

Согласно экспертному отчету № 15-0030-19 от 4 апреля 2019 общая сметная стоимость строительства в текущих ценах по состоянию на 26 марта 2019 года составила 7 миллионов 364 тысячи 252 гривны. Из этого объема выполнено работ на сумму 3 миллиона 941 тысяча 780 гривен. Для окончания строительства сейчас необходимо выполнить еще ряд работ, а именно: усиление ребер сборных железобетонных плит, огнезащита металлических ферм, утепление чердака, водостоки, молния защиту, систему подогрева водостока.

В частности, 11 сентября, Николаевский горсовет принял решение №55/1 «О внесении изменений в решение городского ради №49/31 от 21 декабря 2018 «О бюджете города Николаева на 2019». Им предусмотрено финансирование реконструкции кровли СОШ № 40 по ул. Металлургов, 97/1, в т.ч. проектно-сметной документации и экспертизы в сумме 100 тысяч гривен. В результате объявлено процедуру открытых торгов, по итогам чего с победителем будет заключен договор подряда на окончание строительных работ.

Вместе с тем при формировании бюджета на следующий бюджетный год предложения главного распорядителя бюджетных средств по финансированию этого объекта будут рассмотрены по установленной процедуре.

Напомним, ранее секретарь горсовета Николаева Татьяна Казакова просила найти виновных в том, что в школе №3 за четыре года не доделали стадион и теперь он разрушается.