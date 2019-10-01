Николаевец пожаловался, что на 13-й линии не засыпали траншею – коммунальщики обещают все сделать в ближайшее время

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В Николаеве в районе остановки «Рассвет» остается открытой траншея, которую вырыли для ремонта теплотрассы.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил читатель.

По его словам, эту траншею на продолжительное время оставили разрытой, и после дождя стал осыпаться грунт. Николаевец опасается, что эта яма может стать травмоопасной для пешеходов. Он говорит, что аналогичная разрытая траншея находится и в нескольких кварталах от первой ямы.

В «Николаевоблтеплоэнерго» объяснили «Преступности.НЕТ», что проводили ремонтные работы на теплотрассе и зароют траншеи в ближайшее время – сегодня или завтра.

Напомним, что из-за ремонтных работ Николаевской ТЭЦ на месяц перекрыли движение транспорта на участке дороги на улице Пограничной. 

Вадим Богданов

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русскийобщество