Департамент ЖКХ планирует заключить договор с николаевской фирмой на текущий ремонт Садовой за 12,7 миллионов гривен

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета планирует заключить договор на проведение текущего ремонта улицы Садовой с фирмой ООО «Компания «Евродор».

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Prozorro.

Тендер чиновники объявили 16 сентября на сумму 12 миллионов 850 тысяч гривен. Согласно технической документации подрядчик должен отремонтировать 15 тысяч 190 квадратных метров дороги до 17 октября текущего года. В частности, фирме необходимо выполнить ямочный ремонт покрытия, отремонтировать горловины 27 колодцев с заменой люка, обустроить тротуары, уложить тактильную плитку при обустройстве съездов для мало-мобильных групп населения.

На торги подались три фирмы: ООО «Компания «Евродор», ЧП «Строительная фирма «Николаевавтодор», депутата городского совета Сергея Шульгача, и ООО «Николаевбудцентр». До аукциона допустили первые две фирмы. ООО «Евродор» предложила за свои работы 12 миллионов 785 тысяч 750 гривен, а фирма депутата Николаевского городского совета предложила на 1,4 миллиона гривен меньше - 11 миллионов 320 тысяч гривен.

Изначально, тендерный комитет признал победителем фирму «Николаевавтодор», однако они не предоставили справку о несудимости должностного лица, который подписал тендерную процедуру, поэтому теперь договор намерены заключить с фирмой «Компания «Евродор».

Согласно открытым данным «Компания «Евродор» зарегистрирована с 2013 года в поселке Доманевка Доманевского района Николаевской области. Уставной фонд предприятия составляет 50 тысяч гривен. Учредителем компании является Наталья Поборознюк из Южноукраинска, а руководителем - Игорь Мхитарян.

Напомним, что в Николаеве во время дождей затапливает проезжую часть в районе улиц Инженерная, Мала Морская и Садовая. В частотности, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич был недоволен тем, что вопрос по укладке асфальтного покрытия по улице Садовой между Чкалова и проспектом Центральным завис на депутатской комиссии, а людям во время дождей приходиться переходить дорогу по лужам и грязи.