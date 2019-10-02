Награда за ответственность: николаевцы получили ценные призы за своевременную плату по счетам управляющих компаний

Впервые в Николаеве жители получили подарки за своевременную плату за услуги управляющих компаний.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Во вторник, 1 октября, состоялся розыгрыш поощрительных призов среди ответственных жильцов домов, которые обслуживаются УК «ООО «Центральный 1» и «ООО «ЖЭК «Забота». По его итогам десять николаевцев стали обладателями новой и качественной бытовой техники, а также других полезных вещей для дома.

Наиболее исполнительных жильцов выбирали при помощи компьютера по данным платежей. Сам розыгрыш проводился в формате беспроигрышной лотереи. Присутствующие по очереди подходили к столу с конвертами и тянули свой номерок, который и определял вознаграждение.

Презенты вручил учредитель упомянутых компаний, сын экс-мэра Николаева Владислав Чайка. Удалось разыграть набор посуды, тостер, сковороду, соковыжималку, блендер, хлебницу, утюг, цифровой тюнер и напольный вентилятор.

— Есть компании, которые просто собирают деньги, и на этом все заканчивается. У нас компании уже с историей не одного года работы, а более десяти. Мы стараемся, чтоб жители домов, которые у нас обслуживаются, жили комфортно. Данный розыгрыш – это «первая ласточка», чтоб поощрить тех людей, которые из года в год, из месяца в месяц, платят за коммунальные услуги. Ведь если мы не будем платить за коммунальные услуги, так и останемся с разбитыми крышами, поломанными подъездами и неработающими лифтами. Это и стимул, и нашим компаниям приятно, что люди выбирают нас. У нас долгов очень много. Фактически работаем в кредит. Сфера, в которой мы работаем, не самая благодарная. Но одни ругаются, а другие благодарят. Но, как-то справляемся, – рассказал Владислав Чайка в комментарии «Преступности.НЕТ».

Также в качестве призов от городской общественной организации «Миколаїв – єдина родина» по квартирам будут разнесены десять упаковок натурального кофе и десять коробок конфет. Следующий конкурс подарков обещают провести ближе к Новому году.