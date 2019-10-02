В Николаев с рабочим визитом приехал министр инфраструктуры Криклий - он провел совещание в ОГА

В среду, 2 октября, в Николаев с рабочей поездкой приехал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На данный момент он проводит совещание в Николаевской ОГА. Один из вопросов - передача ГП СК «Ольвия» в концессию.

На совещании также присутствуют: глава Николаевской ОГА Александр Стадник, государственный секретарь министра инфраструктуры Андрей Галущак, заместитель главы ОГА Валентин Гайдаржи, и.о. начальника инфраструктуры Николаевской ОГА Сергей Сикорский, руководитель Николаевского аэропорта Федор Барна, заместитель начальника управления Укртрансбезопасности Александр Гринюк и и.о. главы Службы Автодорог Андрей Кристенко.

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10:01 Министр Криклий вместе с местными чиновниками отправились осматривать железнодорожный вокзал.

09:46 Относительно проблемы состояния Николаевского железнодорожного вокзала Криклий сообщил о продолжении реализации идеи о поиске для объекта инвестора и передачи его в концессию.

09:44 Министра инфраструктуры спросили о ситуации с аварийностью Варваровского (Южнобугского) моста.

Он ответил, что есть договоренность с японской организацией «JICA» о строительстве альтернативного моста, но украинскую сторону волнуют сроки выполнения такого работы. Была встреча с послом Японии и его просили пересмотреть такие сроки, поскольку Варваровский мост за такое время может разрушиться.

– 7-8 лет у нас точно нет, – сказал Криклий.

При этом на уточнение, что с мостом необходимо решать вопрос немедленно, он сказал, что «не может провоцировать дипломатический конфликт», но добавил о возможности смены подрядчика.

09:21 Директор Николаевского аэропорта Федор Барна сообщил, что на следующий год для окончания работ в аэропорту нужно почти 60 миллионов.

09:17 Глава Николаевской ОГА Александр Стадник спросил, сколько всего нужно денег на ремонты трасс Н-11, Н-14, Н-24, М-14. Кристенко ответил, что 7-8 миллиардов гривен.

Стадник отметил о необходимости проверить возможные хищения в сфере строительства дорог и надеется, что относительно виновников будут вынесены приговоры.

09:14 Кроме того Кристенко отметил о необходимости ремонтов Киевской трассы, в частности в районе Троицкого моста и Мигиевского спуска, а также автодороги из Николаева в Херсон.

09:12 Заместитель начальника Службы автодорог Николаевской области Андрей Кристенко доводит о о суммах денег на следующих год, которые нужны для ремонта трасс Н-11 и Н-14. При этом он подчеркнул о проблеме с проведением тендеров при заказе подобных работ, которые систематически блокируются определенными участниками торгов.

09:00 Владислав Криклий сообщил, что запланированы большие трансформации в Укравтодоре и Укртрансбезопасности, и попросил отнестись к этому очень ответственно. Также он сообщил, что дорога с Николаева на Кропивницкий для министерства инфраструктуры является приоритетной.

08:55 Также он попросил Александра Стадника уволить руководителя Николаевского морского торгового порта Сергея Митченко, потому что к нему есть очень много замечаний. При этом он отметил, что его деятельность будут проверять правоохранительные органы, которые проведут расследование.

08:40 Владислав Криклий сообщил, что вчера проводили конференцию касательно концессия двух портов - Херсонского и порт Ольвия. По его словам есть 30 потенциальных инвесторов, которые готовы взять в концессию порты. Также он сообщил, что по порту Ольвию минимальный ежегодный платеж - 3 миллиона долларов и 85% с дохода.

— Государство от этого выиграет, мы будем меньше заботиться о том, что кто-то ворует деньги, неэффективно руководить государственным предприятием. Государство будет получать доход и будем обеспечивать инвесторам площадку условия, чтобы они были защищены и, чтобы они вкладывали и развивались, в том числе и экономику Украины, - отметил министр инфраструктуры.

Также он попросил СМИ меньше искать «зраду» в этой ситуации.