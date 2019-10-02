«Бизнес сам у себя не ворует», - новый министр инфраструктуры Криклий, как и Омелян, поддерживает концессию николаевского ж/д вокзала

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий поддерживает передачу в концессию Николаевского железно-дорожного вокзала.

Об этом он заявил в среду, 2 октября, в ходе совещания в Николаевской ОГА.

— Плачевная ситуация на ж/д вокзале. Мы будем давать старт концессии ж/д вокзала, чтобы заходил частный инвестор, чтобы с его стороны была специальная инвестиционная программа и он мог организовать нормальный, комфортный, европейского образца железно-дорожный вокзал. И тогда там не будет никаких коррупционных сдач в аренду. Бизнес он лишен мотивации воровать сам у себя, - заявил министр инфраструктуры.

Как известно, разговоры о реконструкции здания николаевского жд вокзала ведутся еще с 2010 года. В частности Константин Ефименко, занимающий тогда должность министра транспорта, пребывая с рабочим визитом в Николаеве сообщил журналистам, что Одесская железная дорога уже приступила к проведению работ по реконструкции николаевского железнодорожного вокзала.Тогда Ефименко обещал, что вокзал «Николаев» будет готов к 2011 году и станет «комфортным и удобным для пассажиров».

В 2011 году, представители Одесской железной дороги заверяли власть области в том, что финансированием 2012-го года предусматривается реконструкция Николаевского железнодорожного вокзала.

Напомним, летом 2015 года экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков сообщил, что осенью будет проведена реконструкция николаевского железнодоржного вокзала. На ремонт предусмотрели 9 миллионов гривен. 29 декабря 2015 года Вадим Мериков совместно с бывшим первым заместителем Николаем Романчуком, главой облсовета Викторией Москаленко и нардепами Тарасом Креминем и Александром Жолобецким торжественно открыли часть первой очереди реконструкции железнодорожного вокзала и отремонтированную платформу, пообещав, что к 2017 году вокзал будет полностью реконструирован.

В частности, впервые заговорили о концесси ж/д вокзала в 2018 году. Тогда министр инфраструктуры Владимир Омелян заговорил о передаче железнодорожного вокзала в Николаеве в концессию, а также раскритиковал руководство этого вокзала за ремонт туалета накануне своего приезда.

Стоит отметить, что экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно был на Николаевском ж/д вокзале, и каждый раз он оставался недовольным его видом. Еще в 2017 году министр, приехав в город, заявил, что ремонт будет после реформы «Укрзалізниці», за которую он безрезультатно боролся.

Позже сообщалось, что ремонт туалета в рамках реконструкции здания железнодорожного вокзала в Николаеве обойдется в 5,5 миллиона гривен. Его планируют произвести в первую очередь.

И.о. мэра и секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова высказала недовольство по поводу эскиза реконструкции Привокзальной площади в городе Николаеве и считает, что в нем нет оригинальности и единой концепции.

Бывший тогда главой Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предложил вместо реконструкции здания железнодорожного вокзала Николаева полностью его снести и построить новое «открытое здание европейского уровня».

Зимой 2019 года в здании Николаевского железнодорожного вокзала вместо установки стеклопакетов окна заклеивают полиэтиленом и скотчем.

В мае 2018 года Омелян опять посетил вокзал, раскритиковал внешний вид, как самого здания, так и туалета.

В марте 2019 года, Владимир Омелян заявил, что, в случае, если железнодорожный вокзал в Николаеве пройдет процедуру концессии, тратить средства «Укрзалізниці» на его реконструкцию сейчас не имеет смысла.