Министр инфраструктуры уволил директора морского торгового порта Митченко: «К нему много замечаний»

Сергей Митченко Министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал и передал главе Николаевской ОГА Александру Стаднику представление на увольнение руководителя государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт» Сергея Митченко.

Об этом стало известно в среду, 2 октября в ходе совещания в Николаевской ОГА, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В свою очередь, министр инфраструктуры назвал это «приятной новостью» и отметил, что к Сергею Митченко есть много замечаний.

— Я думаю, что оценку будут давать правоохранительные органы, службы будут это изучать. Пока предлагаю его уволить, подписываю, - заявил Владислав Криклий.

Как известно, Сергей Митченко стал директором ГП «Николаевский морской торговый порт» 19 июня 2018 года - он прошел конкурсный отбор.

В частности, в Госаудитслужбе заявили, что Николаевский морской торговый порт стал убыточным, существующим только за счет аренды. Фактически государственное предприятие превратилось в арендную компанию, передав все производственные мощности в аренду частным стивидорным компаниям.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал приказы об увольнении руководителей Одесского, Черноморского и Белгород-Днестровского морских портов.