Реконструкция Варваровского моста за счет Госбюджета возможна в случае провала строительства «японского», - министр инфраструктуры Криклий

К реконструкции аварийного Варваровского (Южнобугского) моста за счет Государственного бюджета могут вернутся, если японская компания «JICA», с которой переговоры ведутся еще с 2003 года, не пересмотрит проект строительства объездного моста.
Об этом новый министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в среду, 2 октября, в ходе совещания в Николаевской ОГА, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли государством финансирование реконстуркции Варваровского моста, так как у горвласти средств на это нет, Владислав Криклий отметил, что в Николаеве планируют построить альтернативный мост от японской компании «JICA». Однако, он добавил, что украинскую сторону не устраивают строки работ, ведь Варваровский мост не продержится еще 7-8 лет.
— Вы знаете, планируется альтернативный мост «JICA». Единственное, что те сроки, которые они озвучивают, нас очень сильно волнуют, потому что там долговременный процесс. У нас была встреча с послом Японии в Украине и мы очень попросили, чтобы они пересмотрели этот проект. Просто 7-8 лет, я прекрасно понимаю, что Варваровский мост просто не выдержит и это будет уже инфраструктурной проблемой. Мы точно будем решать эту ситуацию, но все зависит от японской стороны. Уже были долговременные переговоры между странами, и в одностороннем порядке остановить их это не совсем правильно, но это зависит от того, насколько быстро они будут двигаться, потому что 7-8 лет у нас точно нет. Если они не дадут нам конкретных цифр и сроков, тогда мы уже будем возвращаться к действующему мосту и пересматривать государственную программу финансирования этого моста, - заявил Криклий.
При этом на уточнение, что с мостом необходимо решать вопрос немедленно, он сказал, что «не может провоцировать дипломатический конфликт», но добавил, что японскую сторону попроисли изменить подход, если же этого сделано не будет, то строительство сорвется по их инициативе.
—Что касается Варваровского моста, если нам дают ответ (японская компания, - ПН), что нет, «мы не делаем», тогда или альтернативный мост ищем, или говорим о реновации Варваровского моста, - ометил министр инфраструктуры.
Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.
В тоже время, в городском бюджете Николаева нет денег на реконструкцию или капитальный ремонт Южнобугского моста (бывший Варваровский мост), после изготовления проектно-сметной документации по реконструкции мэр Николаева Александр Сенкевич намерен выходить на центральную власть с просьбой о полном финансировании работ.
В частности, губернатор Николаевской области Алексей Савченко предложил отдать Варваровский мост на баланс «Укравтодора».
Как известно в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.
Однако, по истечению сроков договора стало известно, что «Союзтраспроект», которая согласна была предоставить свои услуги за 3 миллиона 779 тысяч гривен, так и не разработала проект по капремонту моста. Из-за чего ДЖКХ должен был оштрафовать подрядчика и разорвать с ним договор.
В связи с этим, 21 января 2019 года чиновники объявили новый тендер, стоимость работ они оценили в 5 миллионов гривен. Однако на торги никто не подался, поэтому тендер отменили. Аналогичная ситуация был и с тендером по разработке проектной документации, который объявили 6 февраля.
В третий раз, департамент ЖКХ 15 марта объявляет новый тендер на разработку тендерной документации по капремонту Варваровского моста, однако предположительная стоимость работ возросла в четыре раза, до 19 миллионов 800 тысяч гривен. Однако этот тендер ДЖКХ также отменил.
В частности, прокуратура хочет взыскать 725 тысяч гривен с подрядчика, который не спроектировал ремонт Варваровского моста.
К тому же, городской голова Николаева Александр Сенкевич хочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить финансирование капитального ремонта Варваровского моста.
Кроме этого, Александр Сенкевич попросил кандидатов в народные депутаты Украины от Николаевской области дать обязательство в случае победы на выборах залпанировать на 2020 год 500 миллионов гривен на ремонт Варваровского моста и увеличить финансирование ремонта дорог государственного значения, которые проходят через Николаев.
Летом 2019 года тендер на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта Варваровского моста в Николаеве выиграла польская фирма «Mosty Gdansk Limited Liability Company». При том, что ожидаемая стоимость работ была 19,8 миллионов гривен, польская фирма предложила 9,9 миллиона гривен.