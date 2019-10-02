Реконструкция Варваровского моста за счет Госбюджета возможна в случае провала строительства «японского», - министр инфраструктуры Криклий

К реконструкции аварийного Варваровского (Южнобугского) моста за счет Государственного бюджета могут вернутся, если японская компания «JICA», с которой переговоры ведутся еще с 2003 года, не пересмотрит проект строительства объездного моста.

Об этом новый министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в среду, 2 октября, в ходе совещания в Николаевской ОГА, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли государством финансирование реконстуркции Варваровского моста, так как у горвласти средств на это нет, Владислав Криклий отметил, что в Николаеве планируют построить альтернативный мост от японской компании «JICA». Однако, он добавил, что украинскую сторону не устраивают строки работ, ведь Варваровский мост не продержится еще 7-8 лет.

— Вы знаете, планируется альтернативный мост «JICA». Единственное, что те сроки, которые они озвучивают, нас очень сильно волнуют, потому что там долговременный процесс. У нас была встреча с послом Японии в Украине и мы очень попросили, чтобы они пересмотрели этот проект. Просто 7-8 лет, я прекрасно понимаю, что Варваровский мост просто не выдержит и это будет уже инфраструктурной проблемой. Мы точно будем решать эту ситуацию, но все зависит от японской стороны. Уже были долговременные переговоры между странами, и в одностороннем порядке остановить их это не совсем правильно, но это зависит от того, насколько быстро они будут двигаться, потому что 7-8 лет у нас точно нет. Если они не дадут нам конкретных цифр и сроков, тогда мы уже будем возвращаться к действующему мосту и пересматривать государственную программу финансирования этого моста, - заявил Криклий.

При этом на уточнение, что с мостом необходимо решать вопрос немедленно, он сказал, что «не может провоцировать дипломатический конфликт», но добавил, что японскую сторону попроисли изменить подход, если же этого сделано не будет, то строительство сорвется по их инициативе.