И.о. начальника николаевской САД назначили Кристенко – министр Криклий заявил, что будут искать нового

«Укравтодор» назначил исполняющим обязанности руководителя Службы Автодорог Николаевщины Андрея Крситенко, который ранее занимал должность заместителя начальника.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников.

Ранее сообщалось, что в Одессе 11 сентября детективы НАБУ задержали и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен взятки.

Что касается назначения Андрея Кристенко, то это подтверждает и тот факт, что перед началом совещания в Николаевской ОГА с министром инфраструктуры Владиславом Криклием его представили как и.о. главы САД.

В частности, в комментарии «Преступности.НЕТ» по данному назначению министр инфраструктуры заявил, что новую кандидатуру на пост главы САД будут искать, а перед Кристенко поставлена задача «временно закрывать этот период».

— Планируем в целом пересматривать необходимость существования ПАТ ДАК и САД как таковых в принципе. Потому что ни для кого не секрет, что на региональном уровне многие службы вели искусственно к банкротству, развивали активно свои подрядные организации, которым давали подряды. Участвовать в этом нет смысла, это должна быть прозрачная процедура, - отметил он.

На уточняющий вопрос, в каком статусе сейчас находиться Александр Антощук, которого суд ранее восстановил в должности начальника САД, Владислав Криклий сообщил, что не знает детально об этой ситуации, и добавил, что на зимний период руководителем будет Андрей Кристенко.

Отметим, что в декларации за 2018 год Андрей Кристенко на должности замначальника службы заработал 234 тысячи 292 гривен. Также, он владеет 12,5% прав на квартиру в Южноукраинске, общей площадью 67,8 квадратных метров. Остальные 87,5% прав на квартиру находятся в собственности Валентины Кристенко.

Наличными он хранит 116 тысяч долларов и 215 тысяч гривен. Также, с 2007 года у Андрея Кристенко есть кредит в банке ПАТ «Укрсиббанк» на сумму 841 тысяча 267 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель начальника Службы автодорог Николаевской области Андрей Кристенко по рекомендации руководителя «Укравтодора» Славомира Новака получил более 70 тысяч гривен премии за «успехи» в ремонтах дорог.

В частности, Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле. В итоге суд отправил Максименко под арест с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере около двух миллионов. Позже стало известно, что за экс-руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки от руководства фирмы-подрядчика «Полтавабудцентр», внесли залог.