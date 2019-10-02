В Николаеве правые партии митинговали под управлением СБУ – они выступали против «капитуляции»

В Николаеве 2 октября несколько десятков представителей разных партий правой направленности устроили акцию под стенами областного управления СБУ.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Представители «Национального корпуса», «Правого сектора», а также более умеренного «Народного руха» вышли под здание СБУ с требованием «Нет капитуляции». Так они называют подписание «формулы Штайнмайера», которая касается особого статуса Донбасса и выборов на оккупированной территории.

Некоторые из протестующих держат в руках фото с похорон погибших украинских воинов. Также протестующие зажгли файеры.

Отметим, что на данный момент нельзя точно говорить, как именно отразится на судьбе Украины согласие на «формулу Штайнмайера». Особый статус Донбасса, по слова президента Украины Владимира Зеленского, должны будут определить новым законом. Уже из него, вероятно, станет понятно, как будет развиваться ситуация на Донбассе. Зеленский уверяет, что согласие на «формулу Штайнмайера» не означает капитуляции.

Справка:

Формула Штайнмайера - метод реализации мер по выполнению Минского протокола, предложенный немецким политиком Франком-Вальтером Штайнмайером. Он заключается в варианте урегулирования войны на Донбассе путем предоставления сначала временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем - после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на неподконтрольной Украине территории - предоставление постоянного особого статуса этим территориям.