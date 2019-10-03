В США мальчик во время соревнований повернул не туда и случайно выиграл 10-километровый забег

Девятилетний Кейд Ловелл из штата Миннесота, США, случайно победил в забеге на 10 километров. В конце 5-километровой гонки он повернул не туда, а потому вместо финиша пробежал еще 5 километров и выиграл.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «NY Times».

Во время забега мальчик увидел указатель на дорогу с 5-километровой гонкой, но волонтер направила его бежать дальше по прямой. Кейд немного смутился, но последовал инструкциям. Об ошибке волонтера он узнал лишь в конце своего 10-километрового забега, когда неожиданно узнал, что победил. 10 километров мальчик пробежал за 48 минут и 17 секунд – это на минуту быстрее, чем участник, занявший второе место, которому было 40 лет. Средний возраст всех бегунов, принявших участие в забеге – 38 лет.

Мама Кейда рассказала, что очень испугалась – она ждала своего сына на финише 5-километровой гонки и собиралась его наказать. Но теперь она очень счастлива за мальчика. Сам Кейд заявил, что однажды хочет стать самым быстрым бегуном в мире и теперь готовится принять участие в Юношеских Олимпийских играх в декабре.

Напомним, что американский бегун совершил «прыжок Супермена», чтобы выиграть на фотофинише.