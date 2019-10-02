Освобожденные из плена украинские моряки получили квартиры в одесском новострое

В среду, 2 октября, в Одессе вручили сертификаты на квартиры 24 украинским морякам, которые вернулись из российского плена.

Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Только что в одесской гостинице Il Decameron завершилась торжественная церемония вручения сертификатов на двухкомнатные квартиры 24 морякам, освобожденным 7 сентября. Кроме того, перед вручением сертификатов были представлены квартиры, которые расположены в новостройке с налаженной инфраструктурой в близлежащем районе города Одессы», - написала омбудсмен.

Она добавила, что квартиры были куплены Фондом Виктора Пинчука по инициативе президента.

«Как жена военнослужащего, хорошо понимаю, как важно, чтобы был свой уголок, где тебя ждут. Спасибо организаторам за хорошее настроение, а ребятам за невероятный сюрприз», - добавила Денисова.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.