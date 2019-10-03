Топор Джека Николсона из фильма «Сияние» продали за 200 тысяч долларов

Топор, который использовал герой Джека Николсона в фильме «Сияние» Стенли Кубрика, продан на аукционе за 170 тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч долларов).

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «The Independent».

Эта сумма в четыре раза превышает оценочную стоимость лота. Топор сохранился в отличном состоянии, несмотря на то, что на нем появились незначительные царапины после того, как Николсон пробил им дверь.

Отмечается, что топор стал одним из 900 лотов, которые были проданы 30 сентября – 1 октября. Кроме него, с молотка ушли также римские доспехи, которые надевал Рассел Кроу в «Гладиаторе», световой меч Сэмюэля Л. Джексона и шлем штурмовика из фильма «Звездные войны: Новая надежда».

Напомним, что во Франции женщина нашла на своей кухне картину, которая может стоить миллионы евро.