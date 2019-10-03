Кабмин назначил врио главы «Укравтодора»

Кабинет министров назначил Олега Федоренко временно исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Об этом сообщила пресс-служба «Укравтодора» в Facebook.

Сообщается, что Федоренко имеет 20-летний опыт работы в дорожной отрасли.

Справка:

Новый глава имеет профильное образование - он закончил Украинский Транспортный Университет по специальности инженер-строитель.

До назначения он работал начальником Управления эксплуатации дорог «Укравтодора», а ранее – в Службе автомобильных дорог Киевской области и госпредприятии «Киевский облавтодор». Федоренко возглавлял управление эксплуатации дорог и отвечал за качество и контроль работ по ямочному ремонту, нанесению разметки и уборке снега.

В декларации за 2018 год Федоренко указал три земельных участка и квартирку в Киевской области. Также его жена владеет домом в Любимовке в Киево-Святошинском районе. С 2007 года он владеет автомобилем «Сhevrolet Аveo» стоимостью 84 тысячи 700 гривен. На предыдущем месте работы он получил 493 тысячи 877 гривен. А его жена 198 тысяч 722 гривны.

Напомним, что 25 сентября Кабинет министров Украины на заседании уволил глав «Укравтодора» Славомира Новака.

Как известно, в мае этого года глава «Укравтодора» Славомир Новак фактически уполномочил скандального экс-начальника Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Богдана Юлика выполнять обязанности своего заместителя. Юлик известен тем, что при нем САД в Тернопольской области поделил дорогу на 177 кусков по 40 метров, чтобы избежать тендера. Речь идет о 177 договорах Службы автомобильных дорог в Тернопольской области, заключенных в 2018 году с местной и малоизвестной компанией «БМБуд».

После этого Юлик пошел на повышение и был переведен в центральный аппарат «Укравтодора», чтобы управлять департаментом качества.