Сессия Николаевского горсовета: Мэр Сенкевич попросил департамент финансов найти в бюджете «свободный остаток» на погашение долгов ОНЛАЙН

В четверг, 3 октября, в Николаевском городском совете проходит второе пленарное заседание 56-й сессии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в повестке было 720 земельных вопросов. Депутаты на первом пленарном заседании, 26 сентября согласовали земельные вопросы участникам АТО и горожанам, и ушли на перерыв. Также в ходе заседания, стало известно о создании депутатской группы «Николаев» из представителей от фракции «Самопомощь» и двух депутатов от фракции «БПП». Помимо этого, сразу три депутата Анатолий Дюмин, Сергей Жайворонок и Николай Пономарев заявили о выходе из фракции «Оппозиционный блок».

В зале ведется онлайн-трансляция:

10:50 С трибуны выступает Светлана Начинова, которая напомнила всем, что на предприятии сложилась проблемная ситуация, в частности на КП 32 миллиона гривен долгов, сотрудники уже три месяца не получают зарплаты, при этом они продолжают делать свою работу и в срок подготовили город к отопительному сезону. Также она сообщила, что основной причиной больших долгов является то, что в межсезонье предприятие не получает деньги от населения, и в этот период времени содержать предприятие должен город.

Также Светлана Начинова напомнила, что большие долги за электроэнергию, так как на предприятии убыточный тариф. По ее словам, если предприятие не получит деньги, то большинство людей уволиться с КП или будет устраивать забастовки.

Советник директора «Николаевоблтеплоэнерго» Владимир Березницкий сообщил, что на КП работает 675 человек, они по сегодняшний день полностью выполнили свои обязательства, и за 6 месяцев зарплату они получали всего дважды - в апреле и июне. В связи с этим, он обратился к депутатам и «принять правильное решение», чтобы город Николаев не остался без отопления.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова напомнила, что за последние четыре года все проекты решений по предприятию всегда были поддержаны, и если сейчас сумма средств будет обоснованной и подготовят соответствующее решение, то вопрос обязательно будет подержан.

Мэр Александр Сенкевич отметил, что деньги снять неоткуда.

Депутат Наталья Горбенко попросила поддержать обращение сотрудников предприятия и попросила чиновников подготовить проект решения о перераспределение 11,7 миллионов гривен с департамента энергоэффективности, которые сейчас свободны, и вынести его на сессию.

Депутат Анатолий Дюмин отметил, что выделять деньги определенно нужно, но попросил вице-мэра по энергоэффективности Александра Омельчука рассмотреть эффективность руководства КП.

Депутат Саргей Исаков отметил, что теперь депутатский корпус обречен в принятии этого решения, так как времени на обсуждения уже нет.

- На карте стоит не судьба предприятия, а судьба отопительного сезона и горожан. Поэтому предложение следующее: понедельник-вторник вы Александр Федорович назначаете внеочередную сессию, коллега Горбенко сказала откуда можно зять 11,7 миллионов. Мы обречены принимать это решение, - отметил депутат.

Александр Сенкевич проинформировал, что николаевцы задолжали 82 миллиона гривен, при этом город за все время выделил предприятию 89 миллионов 99 тысяч гривен.

Депутат Сергей Сичко попросил предприятие предоставить план выхода из сложившейся ситуации.

Депутат Сергей Карцев отметил, что еще на заседании бюджетной комиссии уже было понимание откуда взять необходимую сумму, а именно те 11,7 миллионов гривен, о которых говорит депутат Наталья Горбенко и деньги ДК «Молодежный».

Юрий Гранатуров напомнил, что приняв в свою собственность предприятие, депутаты взяли ответственность не только за само КП, но и за своевременный пуск отопительного сезона. В частности, он напомнил, что ранее депутаты находили самые креативные законные решения проблем. Поэтому он попросил Сенкевича дать поручение чиновникам подготовить проект решения и сегодня же его согласовать.

Мэр попросил департамент финансов проанализировать выполняемость бюджета Николаева и найти деньги, которые на данный момент не используются. А также попросил депутатов бюджетной комиссии собраться завтра на заседание, чтобы согласовать решение и потом вынести его на внеочередное заседание сессии.

10:40 На сессии зарегистрировалось 30 депутатов и мэр Александр Сенкевич. Мэр сообщил, что две группы людей записались на выступление на сессии - представители «Николаевоблтеплоэнерго» и еще одна группа людей с заявлением.

На сессии присутствует более 30 сотрудников облтеплоэнерго. Депутаты Анатолий Дюмин и Сергей Карцев просят рассмотреть их вопрос первым, так как накануне отопительный сезон, который может быть сорван из-за существующих долгов на предприятии.

10:39 Трое депутатов, которые вышли из фракции «Оппоблок» отсели от своих коллег и теперь располагаются между депутатами фракции «Самопомощь» и депутатами фракции «Наш край».