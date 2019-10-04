Google разработал бесплатную виртуальную экскурсию по Версальскому дворцу

Пользователи могут в виртуальной реальности посетить 21 комнату дворца и рассмотреть около 10 скульптур, картин и других произведений искусства. Для создания VR-экскурсии использовали 132 000 фотографий дворца.

Для тех, у кого нет шлема и очков виртуальной реальности, Google предлагает посмотреть онлайн-выставку, на которой собрали более 390 объектов, артефактов и картин из дворца.

Также можно отправиться в частную экскурсию по шести самым известным залам Дворца с аудиозаписью от историков.

Ранее сообщалось, что США вернули Украине похищенную во время Второй мировой войны картину с Иваном Грозным.