Google разработал бесплатную виртуальную экскурсию по Версальскому дворцу

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Google разработал бесплатную виртуальную экскурсию по Версальскому дворцу для тех, у кого есть VR-шлем и очки.

Об этом пишет Громадське, ссылаясь на Engadged.

Пользователи могут в виртуальной реальности посетить 21 комнату дворца и рассмотреть около 10 скульптур, картин и других произведений искусства.  Для создания VR-экскурсии использовали 132 000 фотографий дворца.

Для тех, у кого нет шлема и очков виртуальной реальности, Google предлагает посмотреть онлайн-выставку, на которой собрали более 390 объектов, артефактов и картин из дворца.

Также можно отправиться в частную экскурсию по шести самым известным залам Дворца с аудиозаписью от историков.

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Мила Волкова

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русскийобщество