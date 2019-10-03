История о реформированной Баштанской полиции и «вольном фермере»

Вести бизнес в Украине невероятно сложно. Главная проблема даже не в жесткой конкуренции (если, конечно, это честная конкуренция), не в отсутствии квалифицированных кадров, кредитов, оборотных средств, новых технологий, не в сложностях с выходом на рынки сбыта. Эти проблемы существуют, однако, преодолимы. Главная беда, из-за которой бизнес не развивается, иностранные инвестиции к нам не идут (за исключением спекулятивного или выведенного олигархами в офшоры капитала), а валовый внутренний продукт растет черепашьими темпами, - в другом. Наша главная беда - тотальная коррупция, отсутствие цивилизованных правил игры, честного правосудия и невозможность добиться реальной защиты у правоохранителей в случае необходимости.

Итак, новая сториз про полисменов и как бы фермера.

Живет в селе Лоцкино Баштанского района некий Дмитрий Гуменюк. Фермерское хозяйство "Кинбурн" заключило с ним договор на выполнение разного рода работ, за которые он получил большую сумму денег, что подтверждается документами. Но человек оказался недобросовестным и оговоренный объем работ выполнен не был. В итоге возник спор, подано исковое заявление в суд. Обычная ситуация. Так бывает с непорядочными людьми, когда им деньги даешь - они сама честность, а как работу выполнить - миллион пояснений находится, почему не сделано… Для таких ситуаций суды и работают. Да, всё было так, но ровно до того момента, пока неожиданно со двора ответчика не исчезла дорогостоящая сеялка, принадлежащая ФГ «Кинбурн» и находившаяся там.

Вольные ветры веют на баштанских просторах, не зря здесь когда-то появилась Баштанско-Висуньская республика. Так вот, гордый сын Баштанщины, посчитавший выполнение договорных обязательств необязательным, а обращение в суд с иском против него - личным оскорблением, поступил очень просто. Потребовал: или вы отзовете исковое заявление, или со своей техникой распрощаетесь. В итоге сеялка оказалась украденной. Как говорится, было ваше - стало наше.

Фермерскому хозяйству не позавидуешь: и работы по договору в полном объеме не выполнены, и оплата за них не возвращена, а теперь ещё и технику отобрали и появились шантажисты, требующие отозвать исковое заявление в суд в обмен на технику. А ведь сейчас время сеять озимые культуры! Но нет сеялки - нет и посевной. А потому для фермерского хозяйства вдобавок ко всему прочему ещё и посевная срывается. Со стороны непутевого сына вольных баштанских степей усматривается хищение. А это уже не хозяйственный спор, а вполне конкретный состав преступления.

Факт совершения преступления устанавливает суд, правда, уже в ином, уголовном производстве. Но предварительно должно быть проведено досудебное расследование. А проводят такие расследования органы Национальной полиции.

В связи с действиями Дмитрия Гуменюка представители фермерского хозяйства "Кинбурн" обратились в Баштанский районный отдел Нацполиции. В фильмах про правильных копов полицейские стремглав летят на место преступления с сиренами и мигалками, да ещё и по несколько машин кряду. Здесь же никто никуда не полетел - ни сразу после обращения потерпевшей стороны, ни в течение прошедших с того времени двух месяцев. Для представителей фермерского хозяйства начались хождения по мукам. Вроде бы налицо хищение имущества, но от них все отмахиваются. Или, как говорят, "отмораживаются".

Дальше - больше. Представители нагло обворованного фермерского хозяйства многократно приезжали в Баштанский райотдел, обращались и к сотрудникам, и к начальнику местной полиции. Но рядовые сотрудники разводят руками и отводят глаза: мол, мы об обстоятельствах данного дела ничего не знаем. А нормально пообщаться с начальником районного отдела полиции оказалось невозможно: то его нет на месте, то у него неприемный день, то еще что-то. Занят очень. С преступностью борется.

Читателям, может, и забавно, а вот собственнику фермерского хозяйства не до смеха. Его облапошили, деньги взяли, работы не выполнили, технику "отжали", сорвали посевную. Реформированная полиция поступила в данной ситуации классически: посчитала, что кража дорогостоящей сеялки - это гражданско-правовые отношения, а не уголовные, а значит обращайтесь в суд. Ну, в самом деле, не расследовать же преступление?!

Суд непременно будет. Через суд будем и взыскивать большой долг Дмитрия Гуменюка и принуждать полицию исполнять обязанности, за которые полисмены зарплату получают. Но возникает вопрос: с какой целью мы содержим дорогостоящий институт государства - полицию? Для того, что бы следователь в роли секретарши на клочке бумаги нацарапал отписку? Не дорого ли нам обходятся такие «секретарши» от полиции? Правда, есть и обратные примеры. Когда происходит уборка урожая, то полисмены, крышуя заинтересованных лиц, задерживают и комбайны, и урожай (о такой истории, случившейся в скандально известном Николаевском райотделе полиции, я уже писал; освобождать технику из плена полицейских пришлось через суд).

Налицо преступление. Необходимо провести досудебное расследование, разобраться, что это за техника, кто её продавал и кто покупал, кому она принадлежит по документам, какие требования и угрозы звучали в адрес собственника фермерского хозяйства и т.д. и т.п. Кто же этим должен заниматься? Ну не полиция же в самом деле! Полиция пока очень занята. Работники зарплату получают и отписки сочиняют.

Был тут давеча один госорган (ЦВК), в который Порошенко своих дружбанов трудоустроил и думал, что это надолго. А его взяли и целиком расформировали… Так и местные полисмены надеются усидеть в своих креслах при любой власти, ведь раньше именно так все происходило, большие начальники в Киеве менялись, а местные на местах по мелочам тырили при любой власти…

Налицо прямое игнорирование законных интересов бизнеса. И такое происходит в Украине повсеместно, причем во многих случаях отнюдь не бескорыстно. В случае с Баштанкой, не имея на то железобетонных оснований, мы не можем утверждать, что полиция действует в интересах похитителя техники из коррупционных соображений, получая от него незаконную выгоду. Таких фактов у нас нет, за руку мы никого не схватили. Имеет ли место головотяпство и нежелание выполнять свою работу или конкретное коррупционное деяние, по-простому именуемое "крышеванием" предстоит еще выяснять. Не факт, что описанная история с сотрудниками Баштанского райотдела полиции является примером крышевания (хотя, по всем признакам, очень на то похоже). Но вот то, что имеет место беспредел - это точно! Надеюсь, Баштанская полиция своей работой сможет опровергнуть вопросы, возникающие по поводу их деятельности.

Беспредел и крышевание имеют место быть повсеместно - что на Николаевщине, что за её пределами. Есть масса примеров, когда у николаевских сельхозпроизводителей самым наглым образом отбирали технику и оборудование, забирали урожай, захватывали земли. Кто не верит - "GOOGLE" в помощь. Буквально за десять-двадцать минут вы там такого накопаете, что волосы дыбом встанут! Часто фигурантом таких историй являются местные подразделения полиции. А мы потом удивляемся, почему уровень доверия к полиции в рамках статистической погрешности.

Как в таких условиях можно вести долговременный системный бизнес? Да никак. Именно поэтому почти вся наша экономика (и политика тоже) построена по ущербному для интересов государства принципу "нацарювати сто рублів та втекти".

ФХ "Кинбурн" готовит обращения к министру МВД, начальнику Главного управления Национальной полиции в Николаевской области по поводу сложившейся ситуации. Остается надеяться, что новая власть не будет закрывать глаза на такие случаи бездействия со стороны местных полицейских.