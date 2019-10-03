Большой форум «Big Money» при участии Евгения Черняка в Николаеве пройдет уже в октябре

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В Николаев пройдет форум Big Money при участии Евгения Черняка, бизнес-спикера #1 СНГ, известного украинского бизнесмена, главы наблюдательного совета холдинга Global Spirits и автора проекта «Big Money». 

Об этом сообщает NikLife.

Так, после переговоров между руководством платформы Николаевских предпринимателей «МрійДій» и Черняком, он официально подтвердил свое участие в масштабном мероприятии в Николаеве.

Также, в рамках форума выступят интернет-предприниматель, основатель и идеолог GeniusMarketing Олесь Тимофеев и николаевец, основатель TemplateMonster и Weblium, глава инвестиционного совета при президенте Украины Давид Арахамия.

Продажа билетов уже стартует. По словам организаторов, это будет самый масштабный бизнес-форум за всю историю нашего города. Имя четвертого спикера пока еще уточняется.

Приобрести билеты и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте

Дата: 17 октября
Место: Концерт-холл «Юность»

Мила Волкова

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русскийобщество