Большой форум «Big Money» при участии Евгения Черняка в Николаеве пройдет уже в октябре

В Николаев пройдет форум Big Money при участии Евгения Черняка, бизнес-спикера #1 СНГ, известного украинского бизнесмена, главы наблюдательного совета холдинга Global Spirits и автора проекта «Big Money».

Об этом сообщает NikLife.

Так, после переговоров между руководством платформы Николаевских предпринимателей «МрійДій» и Черняком, он официально подтвердил свое участие в масштабном мероприятии в Николаеве.

Также, в рамках форума выступят интернет-предприниматель, основатель и идеолог GeniusMarketing Олесь Тимофеев и николаевец, основатель TemplateMonster и Weblium, глава инвестиционного совета при президенте Украины Давид Арахамия.

Продажа билетов уже стартует. По словам организаторов, это будет самый масштабный бизнес-форум за всю историю нашего города. Имя четвертого спикера пока еще уточняется.

Приобрести билеты и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

Дата: 17 октября

Место: Концерт-холл «Юность»