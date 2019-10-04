Американец 30 лет назад стал донором клиники по лечению бесплодия – теперь он узнал, что стал отцом сразу 17 детей

Брайс Клири из американского штата Орегон, будучи студентом-медиком 30 лет назад, пожертвовал свою сперму в клинику по лечению бесплодия. Он согласился на оплодотворение не более пяти женщин в другой части страны, однако по факту у него родилось как минимум 17 детей в Орегоне.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на CNN.

Клири потребовал от клиники 5,2 миллиона долларов компенсации. Он указывает на то, что его дети ходили в одни и те же школы, церкви или другие учреждения, не зная, что они родственники. Это принесло ему значительные эмоциональные переживания.

- Я хотел помочь людям, борющимся с бесплодием, и я верил, что OHSU (Орегонский университет здоровья и науки в Портленде) будет действовать ответственно и выполнит свои обещания. Недавно я стал с болью осознавать, что эти обещания были ложью, - сказал врач.

У американца есть жена, трое детей и приемная дочь. О других детях он начал узнавать в 2018 году, когда двое из них сами его нашли с помощью сайта по поиску родственников Ancestry.com. Клири отправил свою собственную ДНК на сайт и выяснил, что у него родилось, по крайней мере, 17 детей.

Напомним, что ранее в Южной Корее перепутали пациенток и сделали аборт не той женщине.