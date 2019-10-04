На Николаевщине морская авиация на учениях тренировалась эвакуировать пострадавших

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В Николаевской области 3 октября летчики морской авиационной бригады провели учебно-тренировочные полеты.

Об этом сообщает сайт «Армія Inform».

Экипажи вертолетов Ка-226 и Ми-8МСБ-В отрабатывали ряд задач в воздухе, совершенствовали летные навыки, проводили полеты в зоне и по кругу. Два летчика освоили и осуществили самостоятельный полет как командиры экипажа на модернизированном вертолете Ми-8МСБ-В.

Кроме того, экипажи на «отлично» выполнили поиск и эвакуацию условных пострадавших на суше с «неопределенной площадки ограниченных размеров», а также оказание первой неотложной помощи.

Напомним, что ранее в Николаеве прошли учения тактической авиации.

Вадим Богданов

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русскийобщество