Сотрудники «Николаевоблтеплоэнерго» грозят уволиться и устроить забастовку, если горсовет не выделит всю сумму на погашение долгов

Сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» намерены устраивать забастовки и пикеты даже в том случае, если городской совет согласует лишь половину необходимой стоимости на погашение долгов по зарплатам и за электроэнергию.

Об этом они рассказали в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич созовет на следующей неделе внеочередное заседание сессии, чтобы рассмотреть вопрос о выделении 32 миллионов гривен на погашение долгов по зарплатам и задолженности за электроэнергию ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Так, по словам слесаря предприятия из-за долгов по зарплатам уже уволилось около 20% сотрудников. В частности, он отметил, что работники довольны, что вопрос вынесут на следующее заседание сессии, также они надеяться, что вопрос дополнительной финансовой помощи в размере 32 миллионов гривн согласуют.

— Если утвердят не всю сумму, то потеряют еще большое количество людей, которые уволятся с предприятия. Люди уже достаточно долго терпели, они за межотопительный получили всего лишь два раза зарплату, а межотопительный период – это как минимум полгода. Люди не намерены больше терпеть, часть людей просто уволиться, а часть людей - остановят работу на предприятии, - отметил он.

Еще одна сотрудница облтеплоэнерго сообщила, что через две недели на КП должны устроить около 300 операторов и «самый большой пикет будет, когда они не выйдут на работу».

— Это новые сотрудники, которые приходят каждый год, работают полгода, у них договор с предприятием на отопительный период. Самый большой фурор будет, если они не выйдут на работу. Запускать котельные будет некому. Сейчас мы входим в положение города, людей и работаем. Но эти операторы, видя ситуацию, просто не придут.

По ее словам на котельных должно работать как минимум четыре человека, также есть нормативы, по которым должно работать три человека в одну смену, есть конкретные графики и меньшего количества людей быть не должно, иначе объекты не смогут работать.

— Они увидят трехмесячную задолженность по заработной плате, соответственно им еще какое-то время придется ждать свою первую зарплату, естественно они сделают выводы и не придут к нам, - добавил слесарь предприятия.

Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги.

В частности, члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат.

Как известно, 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на ₴1,2 миллиона, однако на сессии до этого вопроса не дошло.

В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению.

В итоге, 11 сентября, депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество.

Однако, спустя некоторое время в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния они снова вынуждены обращаться за помощью к местной власти.

При этом «Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.