В Николаеве только две компании привели в порядок внешний вид своих МАФов - мэр Сенкевич заявил, что остальные демонтируют

В Николаеве планируют демонтировать все МАФы, владельцы которых не привели в порядок их вид, согласно утвержденным ранее на исполкоме архетипам.

Об этом в четверг, 3 октября, мэр Александр Сенкевич заявил в комментарии журналистам, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 22 марта члены исполкома утвердили архитектурные типы временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории города. В частности, сообщалось, что предпринимателям, которые будут подавать документы на продление аренды, будет выставлено требование о том, чтобы привести временное сооружение в определенный утвержденный вид. Те же, кто будут подавать документы в первый раз, изначально будут ставить МАФ разрешенного архетипа.

Отметим, что ранее главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что всего по Николаеву стоит около 3 тысяч МАФов.

— У нас только две компании привели в порядок архетипы МАФов, все остальные будем предлагать на демонтаж. Все просто. Мы пошли на встречу, если кто-то считает, что он самый хитрый, то будет выравнивать ситуацию и всех ставить в равные условия, - заявил мэр.

Примеры утвержденных архетипов.

Напомним, что управление архитектуры выяснило, что все МАФы в Николаеве стоят незаконно, однако депутаты Николаевского горсовета возмутились, что на это потратили два года.

Отметим, что ранее главный архитектор города Николаева Андрей Цымбал заявил, что нет смысла в выполнении схемы ограничения размещения МАФов в центре города, так как это трата средств впустую.