В Николаеве патрульные и школьники провели акцию – говорили «спасибо» водителям, пропускающим пешеходов

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В Николаеве патрульные и школьники провели акцию «Ответственный водитель». Целью акции было привлечь внимание водителей к пешеходам, которые находятся на переходе.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

К акции присоединились ученики школы №40, которые совместно с полицейскими призвали водителей быть внимательными с помощью информационных табличек. Дети общались с водителями и говорили им «спасибо» за соблюдение правил дорожного движения.

«Надеемся, что большинство водителей, которые приняли участие в акции, будут внимательнее и осторожнее на дороге! Патрульные и в дальнейшем будут проводить подобные мероприятия в разных районах города», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее губернатор Стадник призвал главу Нацполиции Николаевщины «проводить массовую работу» с водителями, чтобы те останавливались на переходах.

Вадим Богданов

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русскийобщество