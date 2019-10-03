В Николаеве патрульные и школьники провели акцию – говорили «спасибо» водителям, пропускающим пешеходов

В Николаеве патрульные и школьники провели акцию «Ответственный водитель». Целью акции было привлечь внимание водителей к пешеходам, которые находятся на переходе.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

К акции присоединились ученики школы №40, которые совместно с полицейскими призвали водителей быть внимательными с помощью информационных табличек. Дети общались с водителями и говорили им «спасибо» за соблюдение правил дорожного движения.

«Надеемся, что большинство водителей, которые приняли участие в акции, будут внимательнее и осторожнее на дороге! Патрульные и в дальнейшем будут проводить подобные мероприятия в разных районах города», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее губернатор Стадник призвал главу Нацполиции Николаевщины «проводить массовую работу» с водителями, чтобы те останавливались на переходах.