УКС Николаева просит прокуратуру разобраться с проектировщиком пристройки к школе №22, которую теперь нужно снести и построить заново

В управлении капитального строительства Николаевского городского совета заявили, что фирма ООО «Н.Проект-Тайм», которая в период с 2016 по 2018 год была проектировщиком строительства пристройки к школе №22 выполнила свою работу некачественно, ведь здание разрушается и его необходимо отстроить заново. Хотя на протяжении этих лет выделялись деньги на этот объект.

Об этом сообщает управление капитального строительства Николаевского городского совета.

Ранее сообщалось, что после изучения технического состояния пристройки школы № 22 был сделан вывод, что ее использование может быть опасным для жизни и здоровья детей. И дополнительные изыскательные работы подтвердили, что проще снести этот корпус школы и на его месте построить новый. В частности, член исполкома Николаевского горсовета Александр Трифонов попросил прояснить ситуацию о намечающемся сносе пристройки к школе №22 и строительстве на ее месте новой, ведь ранее на нее уже была потрачена значительная сумма денег из бюджета города.

Так, в УКСе сообщают, что пристройка к школе №22 была построена на просадочных грунтах 2-го типа и запроектирована без учета возможной неравномерной осадки фундаментов и просадочных свойств грунтов основания.

Согласно государственному стандарту Украины ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 по проектированию зданий и сооружений на просадочных грунтах, который вступил в действие в апреле 2017 года, в данном случае с учетом геологической обстановки необходимо проектировать бескаркасное здание по жесткой конструктивной схеме на свайных фундаментах.

«В текущем году после получения авторских прав по данному объекту новым проектировщиком изучено документацию и установлено, что в проекте: - отсутствует анализ принятых конструктивных решений и рекомендации касательно комплекса мероприятий, компенсирующих прочность здания при строительстве на просадочных грунтах, а также выполнения водозащитных мероприятий.; - отсутствуют проверочные расчеты фундаментов с моделированием зон возможного замачивания грунта и влиянием перемещений деформированного упругого основания на напряжения, которые в следствие этого возникают в несущих конструкциях здания; - отсутствуют выводы и мероприятия касательно соответствия проектных решений грунто-геологическим условиям строительной площадки, - сообщает управление капстроительства.

Кроме этого, исходя из того, что обследование конструкций проводилось в 2016 году и при визуальном осмотре здания проектировщиками установлено, что их состояние ухудшилось, а для принятия правильных проектных решений необходимо иметь актуальные данные по техническому состоянию конструкций были проведены дополнительные исследовательские роботы, которые установили, что техническое состояние фундаментов, несущих и самонесущих стен соответствует 3 категории – непригодных к нормальной эксплуатации; в здании отсутствуют поперечные стены, за исключением торцевых; а основанием является второй слой (песок, который обладает свойствами большой фильтрации, т.е. не удерживает влагу), под которым третий и четвертый слои обладают просадочными свойствами с суммарной просадкой от собственного веса при замачивании до 28,90 сантиметров.

В УКСе отмечают, что результаты полученных исследований несколько раз рассматривались на заседаниях технического совета при управлении капитального строительства Николаевского городского совета. В свою очередь технический совет поручил предварительно просчитать, во сколько может обойтись восстановление здания и его демонтаж с возведением нового здания. Ориентировочная стоимость работ составила 87 миллионов гривен и 89 миллионов гривен соответственно. При этом, выполнение работ по первому варианту, с учетом сложности их выполнения и отсутствия позитивного опыта, требует научно-технического сопровождения.

«Учитывая полученные данные, с целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций при дальнейшем проведении строительства, существующим предаварийным состоянием, а также рационального использования бюджетных денег и обеспечения безопасности детей, было принято решение про демонтаж существующего недостроенного объекта и строительстве на его месте новой пристройки, которая соответствует действующим строительным нормам», - говорится в сообщении.

При этом, отмечается, что на сегодняшний деньостается актуальным вопросом, что в прошлом году были вложены бюджетные средства на проведение ряда работ по достройке пристройки и кто виноват.

«По мнению управления капитального строительства Николаевского городского совета, корректировка проектной документации, которая в период с 2016 по 2018 год осуществлялась проектировщиком ООО «Н.Проект-Тайм» выполнена некачественно. Управлением собраны все материалы и для правовой оценки ООО «Н.Проект-Тайм», которые направлены в прокуратуру области», - идет речь в сообщении.

Напомним, что 14 августа, городской голова Александр Сенкевич провел рабочее совещание, посвященное реконструкции дошкольного учебного заведения №67 и школы №22, на котором представители управления капитального строительства и проектные организации представили проекты реконструкции эти учреждений.