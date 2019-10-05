В египетском городе во время сооружения канализации обнаружили древний храм, которому более 2 тысяч лет

В Египте обнаружили древний храм, на одной из стен которого указано имя фараона Птолемея IV Филопатора. Стены храма украшены рисунками животных и птиц.

Об этом пишет «Новое Время».

Отмечается, что древний храм обнаружили строители во время сооружения канализации в городе Тама. Строительные работы прекратили, и на место прибыли археологи, которые откопали несколько стен древнего храма.

Главной достопримечательностью находки являются фрагменты текста с упоминанием фараона Птолемей IV Филопатора, который правил в Египте в период с 221 по 204 гг. до н.э. Кроме этого, на стенах найденного храма были изображения животных и птиц, что является одними из символов имени фараона Птолемея IV.

Этот правитель прославился из-за своих неуспешных решений, и именно этого фараона историки обвиняют в ослаблении Египта. Птолемея IV называют любителем искусства, который мало интересовался делами государства и заботился только о своих запросах.

Напомним, что неподалеку от египетского города Сохаг археологи обнаружили гробницу, в которой находились мумии более 50 животных.