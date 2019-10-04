Мэр Николаева созвал на 8 октября сессию горсовета

Городской голова Николаева Александр Сенкевич созывает депутатов городского совета во вторник, 8 октября на продолжение сессии.

Об этом сообщает аппарат совета в Facebook, где и опубликовано распоряжение мэра.

«8 октября 2019 года в 11:00 в сессионном зале Николаевского городского совета состоится продолжение пленарного заседания очередной пятьдесят шестой сессии Николаевского городского совета VII созыва», - говорится в сообщении.

Как известно, в повестке было 720 земельных вопросов. Депутаты на первом пленарном заседании, 26 сентября согласовали земельные вопросы участникам АТО и горожанам, и ушли на перерыв. Также в ходе заседания, стало известно о создании депутатской группы «Николаев» из представителей от фракции «Самопомощь» и двух депутатов от фракции «БПП». Помимо этого, сразу три депутата Анатолий Дюмин, Сергей Жайворонок и Николай Пономарев заявили о выходе из фракции «Оппозиционный блок».

На втором пленарном заседании, 3 октября, депутаты обсудили вопрос задолженности по зарплатам и за электроэнергию, которая сложилась на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». В частности, сотрудники просят выделить 32 миллиона гривен.

Помимо этого, начальник управления земельных ресурсов Сергей Бондаренко сообщил, что на комиссии по законности было принято решение о снятии с повестки дня всех земельных вопросов - 118 вопросов, чтобы в течении 10 дней их изучить, по причине того, что в норму вступают новые нормы ДБН. Позже, мэр предложил сформировать в пакет вопросы с 29 по 720, кроме нескольких вопросов, которые были проголосованы на прошлом заседании, чтобы исключить их из повестки дня и закрыть сессию, однако проголосовать по сути не удалось, так как пропал кворум в заседании. В итоге сессию так и не закрыли, и депутаты ушли на перерыв.