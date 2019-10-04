«Укроборонпром» объявил конкурс на должность гендиректора николаевской «Зори»-«Машпроект»

Государственный концерн «Укроборонпром» начинает процесс поиска и отбора кандидатов на должность генерального директора ГП «НПК газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект».

Об этом сообщается на сайте «Укроборонпрома».

Как известно, с 29 июля на николаевском заводе «Зоря»-«Машпроект» исполняющим обязанности генерального директора назначен Николай Тройнич. В комментарии «Преступности.НЕТ» предыдущий генеральный директор завода Константин Картошкин сказал, что у него закончился пятилетний контракт. Картошкин не уверен, будет ли он подаваться на этот конкурс.

Сообщается, что процесс отбора будет состоять из нескольких этапов. Потенциальные кандидаты должны подать резюме (на украинском или английском языке) и мотивационное письмо.

Резюме кандидата должно содержать следующую информацию:

перечень существенных достижений в должностях за последние 5 лет

точный период работы на указанных местах;

название должностей в течение указанного выше периода;

общий набор обязанностей, которые выполнялись на указанных должностях;

количество работников под его руководством.

Мотивационное письмо должно отвечать на 4 вопроса:

Почему вы выражаете желание возглавить государственное предприятие?

Какие собственные компетенции и опыт вы считаете наиболее целесообразными для этой должности?

Какую добавленную стоимость для компании вы создадите за счет собственного опыта и компетенций?

Почему Вы должны быть избранным?

«Каждый кандидат будет внимательно рассмотрен. После чего, кандидаты, которые отвечают требованиям, пройдут предварительную переквалификацию для собеседования», - говорится в сообщении.

Конечный срок подачи заявок: 25 октября 2019 в 18:00.