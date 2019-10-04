С сентября 2020 года все русскоязычные школы перейдут на украинский язык, - министр образования

С сентября 2020 года все русскоязычные школы страны перейдут на украинский язык обучения.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщила министр образования и науки Анна Новосад, передает «Новое время».

- Русскоязычные школы еще есть. Но с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения… А школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, с сентября 2023 года. И тех, и тех мы должны к этому переходу подготовить, - рассказала он.

При этом Новосад отметила, что в таких школах у нацменьшинств останется возможность изучать родной язык или литературу.

- Если мы говорим о российском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы, - добавил она.

Напомним, что с июля 2019 года вступил в силу закон об украинском языке, который регулирует его функционирование и применение как государственного в сферах общественной жизни всей страны.

Ранее министр образования заявила, что из школ нужно убрать советский негатив и страх, который сковывает потенциал детей.