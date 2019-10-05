Археологи нашли сокровищницу и тронный зал в древнем дворце на Крите

Археологи нашли в руинах минойского дворца в центральной части Крита помещение с колоннадой, предположительно ведущее в тронный зал. Кроме этого во дворце обнаружили сокровищницу, остатки дренажной системы и металлургическую мастерскую.

Об этом сообщает «N+1» со ссылкой на Министерство культуры и спорта Греции.

Первая высокоразвитая цивилизация в Европе – минойская – существовала на Крите и других островах Эгейского моря во II-III тысячелетиях до нашей эры. Минойцы были первыми европейцами, которые изобрели письменность, умели выплавлять бронзу, производить керамические изделия и строили многоэтажные дворцовые комплексы с водопроводом и канализацией. Критяне, по-видимому, были искусными мореплавателями: они торговали с Египтом, материковой Грецией, Кипром.

Упадок минойской цивилизации начался около 1550 года до нашей эры. Считается, что причиной могло стать извержение вулкана на острове Фира (Санторини). Оно породило мощное землетрясение и катастрофическое цунами, которое буквально смыло поселения в северной части Крита. Тем не менее, после этого минойская цивилизация существовала как минимум столетие, но в конце концов Крит завоевали выходцы из материковой Греции.

Один из дворцов, построенных в эпоху расцвета минойской цивилизации, находился в центральной части Крита на плато Зоминтос. Его обнаружили в 1982 году. Дворец, состоявший из центрального здания и боковых строений, окружало поселение, а рядом с ним было кладбище. Центральное здание площадью около 1600 квадратных метров было построено в 1700-1600 годах до нашей эры, но рядом с ним археологи нашли следы более раннего строения. Дворец располагался на высоте 1187 метров над уровнем моря, на склоне горы Ида, поэтому исследователи полагают, что в нем могли жить только летом, когда стада выгоняли на горные пастбища. Возможно также, что здесь останавливались люди, направлявшиеся из Кносса в Идейскую пещеру. Согласно древнегреческим мифам, богиня Рея прятала здесь младенца Зевса от его отца Кроноса, поэтому пещера была местом поклонения. Люди жили в поселении в Зоминтосе вплоть до римского периода.

В новом полевом сезоне археологи под руководством Эфи Сапуна-Сакеллараки нашли в центральном здании дворца сокровищницу. В ней ученые обнаружили драгоценности, печати и две бронзовые статуэтки. На юго-западной стороне дворца ученые нашли помещение с колоннами, ведущее в другую комнату, а в ней остатки сидения, возможно трона. Исследователи предположили, что это мог быть тронный зал. Кроме этого ученые нашли глиняные трубы (вероятно, остатки дренажной системы), несколько сотен керамических сосудов, часть из которых, судя по характерной форме, использовали для проведения ритуалов. В центральном здании дворца, в той же части, где гончарная мастерская, находилась металлургическая мастерская. Здесь археологи нашли металлоплавильную печь и остатки руды.

Раскопки во дворце в Зоминтосе велись с 1983 года. Как оказалось, центральное здание дворца очень хорошо сохранилось: высота некоторых стен достигает 2,2 метров. Ранее в нем археологи нашли несколько помещений, которые, по-видимому, были расписаны фресками. В центральном здании была гончарная мастерская, в одной из комнат которой ученые нашли более 250 керамических сосудов, гончарный круг и бронзовые орудия, кухня, в которой сохранилась кухонная утварь, уголь и кости животных, а также длинное помещение, по-видимому, построенное в римский период.

Напомним, что ранее в Средиземном море нашли затонувший древнеримский корабль и сотню сохранившихся амфор.