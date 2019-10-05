Жителей Китая обязали сканировать лицо, когда они покупают SIM-карту

Жителей Китая обяжут сканировать лицо при покупке SIM-карт.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «Quartz».

С 1 декабря 2019 года мобильные операторы Китая будут обязаны сканировать лица граждан при покупке SIM-карт. Соответствующее решение приняло Министерство промышленности и информационных технологий Китая.

В ведомстве заявили, что этот шаг должен «защитить законные права граждан в киберпространстве». Также пользователям смартфонов хотят запретить передавать свои номера мобильных другим пользователям. Официально в Китае насчитывается 850 миллионов абонентов.

Напомним, что ранее китайская компания устроила слежку за 2,5 миллионами людей и не позаботилась засекретить информацию.