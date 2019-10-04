НУК имени адмирала Макарова усилил украинско-польское сотрудничество

На прошлой неделе ученые и преподаватели Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова были приглашены на масштабное международное мероприятие к столетию Ассоциации польских электриков.

Об этом сообщается на странице университета в Facebook.

Отмечается, что Ассоциация польских электриков - это крупнейшая в Польше неправительственная творческая организация научно-технического характера, действует в социальных и общественных интересах, основанная в 1919 году инженерами - представителями электротехнической промышленности.

Мероприятия, приуроченные к юбилею ассоциации, продолжались три дня с 26 по 28 сентября и проходили на базе Национального университета «Львовская политехника». В рамках этого, 27 сентября состоялся симпозиум-конференция «Традиции электричества во Львовском Центре и предложения по сотрудничеству польских и украинских электриков». В делегацию НУК имени адмирала Макарова вошли проректор по научной работе Владимир Блинцов, заведующий кафедры автоматики Иван Билюк и заведующий кафедры компьютерных технологий и информационной безопасности Александр Блинцов.

По случаю столетия ассоциации Владимир Блинцов был награжден медалью имени Михаила Доливо-Добровольского за заслуги в развитии украинского-польских отношений и сотрудничестве с Ассоциацией польских электриков.

Отдельно подчеркнем, что НУК имени адмирала Макарова сотрудничает с Ассоциацией с 2000 года. Таким образом, университет поддержал и зафиксировал свою роль в украинско-польских научных отношениях. Кроме того, в результате симпозиума НУК получил новые перспективы в трех направлениях.

«Во-первых, договорились о сотрудничестве в области научных публикаций. Мы были приглашены к публикации в их журналах. Также наши ученые будут в редколлегии и рецензентами научных изданий общества, и наоборот. Таким образом будет усилен международный статус наших журналов. Второй важное направление - это стажировки. Мы договорились с президентом Ассоциации о повышении квалификации наших ученых», - рассказывает проректор НУК Владимир Блинцов.

Еще одним результатом, по словам Владимира Степановича, станет совместная PhD программа, ведь такое научное сотрудничество актуально для обеих сторон.