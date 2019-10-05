С начала 2019 года админграницу с Крымом пересекли два миллиона человек

На протяжении 9 месяцев 2019 года административную границу с временно оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли более двух миллионов человек.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Количество граждан, которые пересекли административную границу с временно оккупированной территорией АР Крым за 9 месяцев 2019 года остается на уровне прошлого года», - отметили в ведомстве.

Так, в течение 9 месяцев 2019 года в обоих направлениях в трех КПВВ («Чонгар», «Каланчак», «Чаплинка») админграницу пересекли чуть более 2 миллионов граждан, что на уровне прошлого года.

«Но вместе с тем, на 1% граждан больше пересекали админграницу именно в направлении материковой части Украины. Эта цифра также на уровне прошлого года», - сказано в сообщении.

В сравнении с 2015 годом количество граждан, пересекающих админграницу в обоих направлениях, снизилась на 16%, примерно на 400 тысяч человек.

Напомним, что российские спецслужбы заявили о задержании украинца, который пытался попасть в Крым по чужому паспорту.