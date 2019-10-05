«Укрзалізниця» анонсировала запуск еще одного поезда «Интерсити» через Николаев до конца 2019 года

К концу 2019 года «Укрзалізниця» запустит еще один скоростной поезд «Интерсити» Киев - Херсон.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзалізниці» Евгений Кравцов.

«Сегодня мы наблюдаем увеличение пассажиропотока в Херсон, потому прорабатываем вопрос назначения еще одного скоростного поезда в этом направлении. Так, до конца года здесь будут курсировать два скоростных дневные поезда «Интерсити» и ночной поезд», - сообщил руководитель «Укрзалізниці».

Сейчас по маршруту курсируют скоростной поезд «Интерсити» №766 и ночной пассажирский поезд №102.

Напомним, как в Николаеве 13 августа загорелся локомотив в поезде «Интерсити», который следует из Херсона в Киев. Локомотив вовремя отсоединили от поезда, пострадавших во время пожара нет.