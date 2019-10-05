Площадь. Музыка. Фонтаны: В Николаеве 12 октября на Соборной площади состоится осенний open-air

В субботу, 12 октября, на Соборной площади состоится осенний open-air с участием десяти коллективов.

Об этом сообщает «NikLife», ссылаясь на Facebook-страницу Николаевского городского совета, где опубликовали афишу мероприятия.

В мероприятии будут участвовать духовые, симфонические, камерные оркестры, вокальные ансамбли, ансамбль скрипачей, BIG BAND Владимира Алексеева и множество других музыкантов.

Начало мероприятия запланировано на 14:00.

«Если не ошибаюсь, такое мероприятие в городе готовится впервые. Десять коллективов (хор, оркестры, ансамбли) различных жанров, солисты. Только живой звук (рояль тоже!). Новое пространство для лучшего культурного отдыха. Берите с собой хорошее настроение и хорошую погоду», - написал начальник управления культуры Николаева Юрий Любаров.

Напомним, что мэр Александр Сенкевич заявлял, что 5-10 октября на площади откроют фонтаны и сопровождаться это действие будет «музыкальным сюрпризом». Также на афише указан слоган «Площадь. Музыка. Фонтаны», так что вероятно, именно во время open-air и состоится запуск фонтанов.