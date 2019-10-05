«Никакие льготы для военных, защищавших Украину, отменять не будут», – Президент Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, не будут отменять.

Об этом шла речь в ходе встречи, посвященной вопросам безопасности и обороны, передает пресс-служба Офиса Президента.

На мероприятии кроме Владимира Зеленского присутствовали начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник Президента Андрей Ермак и другие.

Сообщается, что отдельно было уделено внимание вопросам социального обеспечения участников боевых действий. 

«Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, не будут отменять. В Государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от партии «Слуга народа» Галина Третьякова в интервью АрмияInform рассказала об идеи инициировать аудит льгот и социальных выплат, которые сейчас предоставляют военнослужащим.

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество