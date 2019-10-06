Президент Зеленский наградил украинских учителей в честь праздника – в списке и николаевские преподаватели

Президент Украины Владимир Зеленский наградил работников сферы образования в честь Дня Учителя.

Об этом сообщается на Facebook Президента.

Ежедневно вы дарите своим ученикам самое ценное сокровище - знания! Ежедневно сеете в сознании воспитанников зерна человечности, вежливости, доброты и мудрости. Плоды этой кропотливой работы не появятся быстро, для этого нужны годы. Поэтому каждый день вы упорно и самоотверженно, не ради наград или славы делаете свое сложное дело, - сказано на FacebookЗеленского.

Помимо этого, на сайте Президента опубликовали список награжденных преподавателей. Среди них и два николаевских учителя – директор Мешково-Погореловской опорной общеобразовательной школы I-III ступеней Витовского районного совета Светлана Горик была награждена орденом княгини Ольги III степени. А учительница Баштанской общеобразовательной школы I-III ступеней № 1 Баштанского городского совета Любовь Рясик получила звание «Заслуженный учитель Украины».

Напомним, студенты «Медико – Природничий Университет» креативно поздравили ректора университета М.А.Волкова, научно-преподовательский состав, администрацию ПВНЗ «МПУ» с профессиональным праздником – День Учителя.